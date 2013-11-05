Бесплатные сайты знакомств

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Зачем нужны интернет сайты знакомств?
Современные реалии и темпы жизни часто не оставляют человеку достаточно свободного времени для простого общения и новых знакомств. День за днем наша жизнь движется по кругу "офис-дом-офис", а вырваться из этого круговорота получается не у всех. У занятого человека практически нет времени на общение и поиски второй половинки.
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